Экипажи истребителей Су-35с ВКС России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области

Экипажи отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ.
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