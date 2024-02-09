В первый президентский день к нему зашли "люди в черных костюмах". Позицию, значит, обозначить - кто здесь власть

Конунг Ингвар Идущий по трясине - это вам не "бегущая по волнам" Иногда мне становится интересно - вот живет человек успешный ( судя по фото) с сытой внешностью - а размышление, как у улитки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Да здравствует наш Суд!", - решение которое удовлетворило не всех, но это уже проблемы "индейцев"
- Чёрный парень обматерил русских жалобщиков: "Я не понимаю!" И с ним сложно не согласиться
- Не зарастет народная тропа мигрантов в силовики! Мигранты в силовых ведомствах и почему так стало в стоящее время
Свежие комментарии