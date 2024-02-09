ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Мария
    Всё же это как-то не правильно, что можно вот так запросто навязать целой стране такую  тяжбу. Такие кадры, как Надеж...Надеждину удалось...
  • Alix Aleksandrova
    !!!!!Не зарастет народ...
  • Александр Веревкин
    Этот кагал не способен на любые позитивные действия! Паразит озабочен только собой, собственным чревом и его наполнен...Не зарастет народ...

В первый президентский день к нему зашли "люди в черных костюмах". Позицию, значит, обозначить - кто здесь власть

В первый президентский день к нему зашли "люди в черных костюмах". Позицию, значит, обозначить - кто здесь власть

Конунг Ингвар Идущий по трясине - это вам не "бегущая по волнам" Иногда мне становится интересно - вот живет человек успешный ( судя по фото) с сытой внешностью - а размышление, как у улитки.

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Комментарии
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ЦД
Царьков Дмитрий
Мерзость какая!  Это я не про Рейхельгауза с Щелищем, какими бы они ни были.
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20 час.
Андрей Равдин
А щелищу следовало бы как-то закрыть или заштукатурить хотя бы, чтобы не видно и не слышно её было.
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16 час.
Людмила Лиханова
Тебя уже давно все знают, провокатор. ХитрО так...сначала как бы за Россию, а потом куча помоев. Милок, это уже не ПРОХОНЖЭ 🤣🤣🤣🥵🥵🥵
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13 час.

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