В первый президентский день к нему зашли "люди в черных костюмах". Позицию, значит, обозначить - кто здесь власть

ЦД Царьков Дмитрий Мерзость какая! Это я не про Рейхельгауза с Щелищем, какими бы они ни были.

Андрей Равдин А щелищу следовало бы как-то закрыть или заштукатурить хотя бы, чтобы не видно и не слышно её было.