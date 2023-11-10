ВСУ несут огромные потери, — экс-командующий войсками НАТО

Россия в ходе летней оборонительной кампании нанесла Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезный ущерб.
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