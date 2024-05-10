Binance оштрафовали в Канаде на $4,38 млн по делу об отмывании денег и финансирова...

Binance оштрафовали в Канаде на $4,38 млн по делу об отмывании денег и финансировании терроризмаВ Канаде на криптовалютную биржу Binance наложили административный штраф в размере 6,002 млн канадских долларов (4,38 млн долларов США) за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, пишет агентство Reuters.