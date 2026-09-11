Чтобы пользоваться 5G большинству россиян потребуются новые смартфоны – эксперт

Для части абонентов переход на 5G потребует покупки нового смартфона, тогда как преимущества более высокой скорости нужны далеко не всем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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