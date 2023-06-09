Названы причины задержки выхода электропикапа Tesla

Журналисты издания Wired изучили отчет о многочисленных неисправностях автомобилей Tesla Cybertruck. В распоряжении специалистов оказался внутренний отчет Tesla, в котором описывался процесс тестирования предсерийной версии пикапа Cybertruck.
Журналисты издания Wired изучили отчет о многочисленных неисправностях автомобилей Tesla Cybertruck. В распоряжении специалистов оказался внутренний отчет Tesla, в котором описывался процесс тестирования предсерийной версии пикапа Cybertruck.
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