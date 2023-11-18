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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Путин поддержит проект об ограничении использования иностранных слов

Путин поддержит проект об ограничении использования иностранных слов

Президент при этом призвал "не скатываться в крайности" и "не стесняться брать все самое лучшее" у разных стран Владимир Путин поддержит законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве, включая рекламу и СМИ.

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Комментарии
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tsan tsan
Такой закон нужен, но сомневаюсь, что та же Ямпольская может предложить что-то стоящее. Если она считает возможным включать Шнура в общественный совет при комитете по культуре ГД, то что можно ожидать от такой &quot;культурницы&quot;
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16 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
чиновники как дети малые -ну никуда без Путина
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8 час.

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