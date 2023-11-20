Пора менять лидеров: США и Китай не справляются со взятой на себя ролью

Глубоко и масштабно меняющийся миропорядок требует смелых и нестандартных подходов, решений и шагов. Уникальность Америки как мирового лидера заключалась в свое время в смелости ее руководителей брать на себя ответственность за глобальную инициативу.
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