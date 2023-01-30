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МОК о возвращении российских спортсменов на международные соревнования: «Концепция нейтрального флага хорошо зарекомендовала себя»

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что концепция выступления российских спортсменов под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя.

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