«Золотая осень»: незабываемые киновыходные в Москве

Можно было увидеть съемочный процесс своими глазамиВ Москве прошли захватывающие киновыходные. В рамках большого фестиваля «Золотая осень» гости смогли попробовать блюда из известных фильмов, а также узнать рецепты из разных регионов страны.
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