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Политолог Подлесный: делегации не приедут в Швейцарию из-за плана Зеленского

Политолог Подлесный: делегации не приедут в Швейцарию из-за плана Зеленского

ЕС планирует провести мирную конференцию по Украине осенью этого года, но уже с участием России. При этом на похожее мероприятие в Швейцарии, которое пройдет 15–16 июня, уже никто не надеется, несмотря на обращение украинского главы Владимира Зеленского из Харькова.

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