Политолог Подлесный: делегации не приедут в Швейцарию из-за плана Зеленского

ЕС планирует провести мирную конференцию по Украине осенью этого года, но уже с участием России. При этом на похожее мероприятие в Швейцарии, которое пройдет 15–16 июня, уже никто не надеется, несмотря на обращение украинского главы Владимира Зеленского из Харькова.