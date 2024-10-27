Бойцы ВС РФ на горящем танке ворвались в город Селидово в ДНР: главное за сутки

МОСКВА, 27 октября, ФедералПресс. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 54 беспилотника ВСУ за сутки, электроника беспилотного летательного аппарата RQ-20 Puma производства США попала в распоряжение российских специалистов, а военные ВС РФ на горящем танке «эпично» ворвались в город Селидово в ДНР.