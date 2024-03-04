Спыну - о новом конкурсе в аэропорту: "Мы будем мотивировать как можно больше европейских компаний принять в нем участие"

Сегодня было объявлено о начале нового тендера на предоставление площадей в Международном аэропорту Кишинева, в связи с чем министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну подчеркнул, что на этот раз к участию в тендере будет приглашено как можно больше компаний из Европейского союза.
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