Спыну - о новом конкурсе в аэропорту: "Мы будем мотивировать как можно больше европейских компаний принять в нем участие"

Сегодня было объявлено о начале нового тендера на предоставление площадей в Международном аэропорту Кишинева, в связи с чем министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну подчеркнул, что на этот раз к участию в тендере будет приглашено как можно больше компаний из Европейского союза.