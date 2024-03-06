Театр абсурда
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Театр абсурда

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Киевский террористический режим готовит провокации на выборах

Киевский террористический режим готовит провокации на выборах

ВНИМАНИЕ!В ближайшее время в Российской Федерации пройдут выборы Президента. В том числе пройдут они и на так называемых «новых территориях» (хотя на самом деле они вполне себе старые, входили в состав нашей страны на протяжении многих столетий, просто недавно снова вернулись, обнулив историческую несправедливость 1991 года) – на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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