Из-за закрытия главной переправы ЯНАО выстроилась огромная пробка. Фото

Переправа Салехард — Лабытнанги закрыта. Перевозка пассажиров на паромах сейчас небезопасна из-за льда со стороны столицы ЯНАО, который приносится течением быстрых рек, рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
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