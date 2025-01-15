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В США обвинили Байдена в убийстве НАТО

В США обвинили Байдена в убийстве НАТО

НАТО и Европейскому союзу (ЕС) грозит крах из-за действий администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в винтервью YouTube-каналу Dialogue Works По его словам, Байден развязал конфликт на Украине, в результате чего Евросоюз и НАТО оказались на грани уничтожения.

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