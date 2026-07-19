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Плющев о Брылине: «У него не очень все сложилось в НХЛ, судя по всему. Наверное, в «Динамо» Минск посчитали, что он будет связующим звеном между легионерами и местными ребятами»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о назначении Сергея Былина на пост главного тренера минского «Динамо».

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