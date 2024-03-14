Комик Кольбер связал исчезновение Кейт Миддлтон с любовницей принца Уильяма

Американский комик Стивен Кольбер в своем авторском шоу рассказал о пропаже Кейт Миддлтон. Он предположил, что исчезновение принцессы может быть связано с предполагаемой любовной связью принца Уильяма с моделью Роуз Хэнбери.
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