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Царьград

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Пограничники КНБ пресекли 200 попыток незаконного пересечения границы с начала 2026 года

Пограничники КНБ пресекли 200 попыток незаконного пересечения границы с начала 2026 года

С начала 2026 года Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) выявила и пресекла 200 попыток незаконного пересечения государственной границы Казахстана.

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