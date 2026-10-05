Актриса Анна Михайловская опубликовала фото в купальнике

Звезда сериалов «Кадетство» и «Молодежка» Анна Михайловская снялась в купальнике. Актриса позировала в бассейне во время семейного отдыха в Подмосковье и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).