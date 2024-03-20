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Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан расследовано уголовное дело в отношении предпринимательницы, похитившей денежные средства 42 покупателей

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, возбуждено по 42 заявлениям жителей республики, лишившихся денежных средств в результате предоплаты покупки различных сортов рыбы и морепродуктов через социальную сеть.

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