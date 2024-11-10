Орловский журналист раскрыл объяснения Парахина о скандальном совещании

Журналист Алексей Богомолов заявил о том, что он ознакомился с объяснениями орловских чиновников об обстоятельствах предвыборного совещания, на котором люди с голосами, похожими на голоса руководителей города, обсуждали фальсификацию выборов в облсовет.
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