РИА Новости: в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов

Дело экс-главы вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика, которому инкриминируется взяточничество, может быть связано с контрактами по пошиву головных уборов для военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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