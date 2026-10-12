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Татар-информ

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Плющев о Разине: «Он до сих пор не понял, за что его убрали»

Плющев о Разине: «Он до сих пор не понял, за что его убрали»

Фото: fhr.ru Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал отстранение Андрея Разина с должности главного тренера «Металлурга».

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