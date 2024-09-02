Лавров и Воробьев поздравили учеников с Днем знаний в Гимназии имени Примакова

Начался учебный год — школы Подмосковья приняли на 38 тысяч учеников больше, чем в прошлом сезоне. Провести время дружно, сплоченно и с полной самоотдачей — с таким пожеланием обратился к ученикам губернатор Андрей Воробьев, поздравив их в Гимназии имени Примакова.