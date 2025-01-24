Вышли живыми из пекла: шадринский экипаж «Беса» выбрался из горящего танка и отомстил врагу

Танковый экипаж шадринских бойцов из Курганской области чудом спаслись из подорванного танка. Военнослужащие «Бес» и «Удмурт» сумели оперативно покинуть полыхающую огнем машину, а затем вытащить своего боевого товарища с позывным «Ухо».
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