17 звезд, которые плевали на голливудские стандарты красоты, и вовсю хвастаются своей особенной улыбкой

Знаменитости нередко переживают, что их зубы кажутся неидеальными. Некоторые терпеливо ходят к стоматологу, носят брекеты и устанавливают виниры, а другие решают принять себя такими, какие есть, и с гордостью демонстрируют свои харизматичные улыбки.
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