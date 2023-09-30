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Кто больше пострадает от прекращения поставок российского газа через Украину

Кто больше пострадает от прекращения поставок российского газа через Украину

В декабре 2024 года истекает срок действия транзитного соглашения по поставкам газа в Европу через Украину, которое по-прежнему действует, несмотря на проведение СВО.

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Комментарии
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Александр Макеев
У России только один вариант: победить в СВО через уничтожение объединённой украинско-натовской нацистской армии на территории нацистской Украины. С оккупацией всей территории пока ещё нацистской Украины. Проведения во всех оккупированных областях референдумов о выходе их из состава нацистской Украины и отдельными областями вхождении в состав Российской Федерации. Тогда закулисным и публичным правителям США и НАТО не останется ничего иного, как признать такой статус кво. И пойти на переговоры о возобновлении относительно нормальных политических, экономических, культурных, спортивных, научных и прочих отношений с Российской Федерацией.
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