Кто больше пострадает от прекращения поставок российского газа через Украину

Александр Макеев

У России только один вариант: победить в СВО через уничтожение объединённой украинско-натовской нацистской армии на территории нацистской Украины. С оккупацией всей территории пока ещё нацистской Украины. Проведения во всех оккупированных областях референдумов о выходе их из состава нацистской Украины и отдельными областями вхождении в состав Российской Федерации. Тогда закулисным и публичным правителям США и НАТО не останется ничего иного, как признать такой статус кво. И пойти на переговоры о возобновлении относительно нормальных политических, экономических, культурных, спортивных, научных и прочих отношений с Российской Федерацией.