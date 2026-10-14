Транш выделили в рамках военных выплат по программе финансирования на €90 млрд. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, 14 октября 2026 года, что ЕК продолжает удовлетворять самые неотложные оперативные потребности Киева.