Сальдо: иностранные наемники находятся во второй-третьей линиях обороны ВСУ

На Херсонском направлении стали реже встречать иностранных наемников Вооруженных сил Украины. Они укрылись на второй и третьей линиях обороны, заявил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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