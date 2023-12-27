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Следователи Удмуртии помогают найти людей, пропавших в зоне СВО

Следователи Удмуртии помогают найти людей, пропавших в зоне СВО

Ижевск. Удмуртия. Следователи Удмуртии помогают найти людей, пропавших в зоне спецоперации.В Следственный комитет поступают просьбы об оказании содействия в поиске родственников, находящихся на СВО, в том числе мобилизованных, с которыми потеряна связь.

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