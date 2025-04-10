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Названа дата и время отпевания Паши Техника

Названа дата и время отпевания Паши Техника

Похоронят рэпера на Николо-Архангельском кладбище в Москве.фото: t.me/moscowcourtsОтпевание Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, состоится 11 апреля в столичном храме Петра и Павла в Лефортово.

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