Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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  • Valeriy
    удар по элестроструктуре - это и есть удар по населению!«Энергетическая в...

Технічне обслуговування газових мереж загального користування: що зміниться для споживачів?

Технічне обслуговування газових мереж загального користування: що зміниться для споживачів?

Як давно хтось піклувався про внутрішньобудинкову систему газопостачання Вашої багатоповерхівки? Чи переконані Ви, що технічне обслуговування мереж було якісним? Дніпровська філія «ГАЗМЕРЕЖІ» дає відповіді на ключові запитання про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

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