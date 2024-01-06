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Клопп о жалобах на график: «Дело не в лени. Люди говорят: «Я работаю по 8 часов семь дней в неделю». Но они не ускоряются, не делают подкатов. Это другой уровень интенсивности»

Клопп о жалобах на график: «Дело не в лени. Люди говорят: «Я работаю по 8 часов семь дней в неделю». Но они не ускоряются, не делают подкатов. Это другой уровень интенсивности»

«Очевидно, не мы тут главные, потому что все бы выглядело иначе, если бы главными были футбольные люди.

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