Турист услышал в лесу странный шум и случайно снял на видео снежного человека, оставившего четкий след

Турист Джей Тимблин услышал странные звуки из чащи леса к вечеру, когда уже ставил палатку. На всякий случай мужчина достал камеру и стал записывать видео: звуки приближались, пока из-за дерева не показалась фигура намного выше человека.
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