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Турист услышал в лесу странный шум и случайно снял на видео снежного человека, оставившего четкий след

Турист услышал в лесу странный шум и случайно снял на видео снежного человека, оставившего четкий след

Турист Джей Тимблин услышал странные звуки из чащи леса к вечеру, когда уже ставил палатку. На всякий случай мужчина достал камеру и стал записывать видео: звуки приближались, пока из-за дерева не показалась фигура намного выше человека.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ОПЯТЬ ЧУШЬ МЕЛЯТ......КОГДА ЖЕ НАДОЕСТ???????
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19 час.
ЕБ
Евгений Бут
Снимки плохого качества, опять ложь
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17 час.
ВД
Вовладар Даров
Сейчас камеры не 80-х годов! Техника современная и четкость силуэта можно было бы просмотреть!)) А так очередная утка!!!!)
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1 час.

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