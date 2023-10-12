Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Невольно  закралось сомнение  - а не  слепаковы-урганты  ли спровоцировали выступление  ХАМАС, чтобы  под  шумок  вер...Лавров вступил в ...
  • Вадим Кузнецов
    Я не помню, чтобы у нас в каком-либо законе было прописано избиение человека, которому суд еще не вынес приговор, при...Кадыров опубликов...
  • Мария
    Всё же странное дело с Пугачёвой. Ладно, Галкин круглый дурак, подался в Израиль. Моча ему в голову стукнула, вспомни...И куда теперь пое...

РСЗО «Торнадо-Г» и «Ураган» обрушили удар на противника в зоне СВО

РСЗО «Торнадо-Г» и «Ураган» обрушили удар на противника в зоне СВО

Расчет РСЗО «Ураган» на дежурстве постоянно - боевая задача может поступить в любой момент. Когда она приходит, звучит команда, и ребята выезжают в поле, Занимают лучшую позицию и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх