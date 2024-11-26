Сакс: Бауэру после слов об ударах по РФ следует запретить говорить

Главе военного комитета Североатлантического альянса адмиралу Робу Бауэру после его высказывания об ударах по Российской Федерации следует «запретить говорить», заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
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