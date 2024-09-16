Двое колумбийцев осуждены за заговор с целью убийства американских солдат

Двоих граждан Колумбии приговорил к 30 и 35 годам тюремного заключения суд за участие во взрыве автомобиля в 2021 году, в результате которого пострадали более 40 человек, в том числе трое американских солдат, 15 сентября передает Task&Purpose.
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