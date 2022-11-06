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Бонусы UFC Vegas 64: Боя вечера нет, Магни и Виана – перформанс вечера

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Vegas 64, в главном событии которого прошел бой в минимальном весе между Амандой Лемос и Мариной Родригес, в котором победу техническим нокаутом в третьем раунде одержала Лемос.

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