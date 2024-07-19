Трудовой лагерь для подростков открыли в Домодедове этим летом

С начала лета в подмосковном Домодедове начал работу лагерь труда и отдыха. Там ребята в возрасте от 14 лет и старше выполняют общественные работы, а также участвуют в развлекательной и образовательной программах.
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