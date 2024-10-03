Ставка на «Цирконы»: Россия вооружается носителями гиперзвукового оружия

12 июня 2024 года отряд кораблей Северного флота, включая фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 и атомную подводную лодку «Казань», завершив учения с применением высокоточного оружия в Атлантике, прибыл в порт Гаваны с неофициальным визитом.