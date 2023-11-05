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Еще до того, как разваливался Союз, я замуж не хотела

Еще до того, как разваливался Союз, я замуж не хотела

Здравствуйте, Морена! Сейчас многие пишут, что это нынешняя пропаганда развалила брак, а прежде девы поголовно хотели замуж.

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Комментарии
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Н
НС
&quot;Мы тебя своим детям всегда в пример ставим,такая молодец - всего в жизни добилась сама&quot; .  -&quot;Ага. только ты пока не говори детям, что когда всего добьёшься - больше всего волком завыть хочется!&quot; ( Диалог из &quot;Москва слезам не верит&quot; ). Вот и героиня этого рассказика с годами почувствует все &quot;прелести&quot; одиночества. Глупости всё это - есть нормальное бабье счастье, а всё остальное от лукавого.
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