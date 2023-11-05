Еще до того, как разваливался Союз, я замуж не хотела

Н

НС

"Мы тебя своим детям всегда в пример ставим,такая молодец - всего в жизни добилась сама" . -"Ага. только ты пока не говори детям, что когда всего добьёшься - больше всего волком завыть хочется!" ( Диалог из "Москва слезам не верит" ). Вот и героиня этого рассказика с годами почувствует все "прелести" одиночества. Глупости всё это - есть нормальное бабье счастье, а всё остальное от лукавого.