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Мировое обозрение

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Xpeng продемонстрировала первого человекоподобного робота Iron, собранного на новой линии, которая будет запущена до конца года

Xpeng продемонстрировала первого человекоподобного робота Iron, собранного на новой линии, которая будет запущена до конца года

Xpeng продолжает расширять границы своей деятельности, и на этот раз компания сделала важный шаг в направлении серийного производства человекоподобных роботов Iron.

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