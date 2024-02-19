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«Известия» показали продвижение ВС РФ вглубь фронта в ЛНР

«Известия» показали продвижение ВС РФ вглубь фронта в ЛНР

Российские войска ближе подбираются к Вооруженным силам Украине (ВСУ) в районах кременских лесов и Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР), продвигаясь вглубь фронта и заставляя противника разворачивать свои позиции.

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