Мировые центробанки готовятся к повышению ставок из-за войны в Иране

Перспектива нового глобального цикла повышения процентных ставок становится все более реальной. Крупнейшие центробанки мира уже начали ужесточать денежно-кредитную политику или дают понять, что могут пойти на дальнейшее повышение ставок, чтобы сдержать инфляцию, усилившуюся на фоне войны с Ираном.
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