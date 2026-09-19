Мировые центробанки готовятся к повышению ставок из-за войны в Иране

Перспектива нового глобального цикла повышения процентных ставок становится все более реальной. Крупнейшие центробанки мира уже начали ужесточать денежно-кредитную политику или дают понять, что могут пойти на дальнейшее повышение ставок, чтобы сдержать инфляцию, усилившуюся на фоне войны с Ираном.