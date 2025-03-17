Вторая Курская Битва за “Пятерочку”

Вадим Лебедев

Магазин сделать лучше прежнего - с пекарней и кафешкой! А перед кафе... поставить стелу с надписью... типа - "Здесь, в августе 2025 года, нацистские прихвостни показали всему миру своё истинное лицо". И детскую площадку, лавочки вокруг для отдыха, для пенсионеров.