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Вторая Курская Битва за “Пятерочку”

Вторая Курская Битва за “Пятерочку”

Журналист RT Влад Андрица продемонстрировал, как выглядит магазин «Пятёрочка» в Судже, который был разгромлен и разрисован украинскими солдатами и на фоне которого они делали фотографии.

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Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
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1 д.
Вадим Лебедев
Магазин сделать лучше прежнего - с пекарней и кафешкой! А перед кафе... поставить стелу с надписью... типа - &quot;Здесь, в августе 2025 года, нацистские прихвостни показали всему миру своё истинное лицо&quot;. И детскую площадку, лавочки вокруг для отдыха, для пенсионеров.
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1 д.
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