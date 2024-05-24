Дженоа – Болонья: прогноз на матч 24 мая 2024, Серия А

Дата матча: 24 мая 2024 года Место проведения: стадион Луиджи Феррарис Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч В заключительном туре Серии А нас ожидает увлекательный поединок между Дженоа и Болоньей.