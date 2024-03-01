«Зенит» против «Спартака» и московское дерби. У долгожданного тура РПЛ идеальное расписание

⚽️ Как играть без Промеса? ❓ Сбывается худший из возможных вариантов развития событий: Квинси задержан полицией перед вылетом из Дубая... Абаскалю придется в экстренном порядке решать, кто заменит голландца в стартовом составе. Варианты есть. Вспомним, как выглядела атака «Спартака» без Промеса в «товарняках»: 🛑Соболев – Игнатов: 3 матча (184 минут) 1 гол 🛑Угальде – Игнатов: 2 матча (39 минут) 🛑Игнатов – Зорин: 1 матч (24 минуты) 🛑Угальде – Быковский: 1 матч (45 минут) 1 гол Самое популярное сочетание – Соболев-Игнатов. Один тайм Угальде сыграл [против «Шабаб Аль-Ахли»] в компании Быковского. С Игнатовым он пересекался дважды: в играх с «Ростовом» и «Кайратом» – ненадолго, между сериями замен. Абаскаль «разбивал» пары форвардов таким образом, что Манфред ни разу не сыграл вместе с Соболевым. Не проблема. Это можно исправить в официальном матче. Не менее вероятно, что потеряв Промеса, тренер оставит в запасе и костариканского новичка. Так какой дуэт нападающих ждём завтра? Ваши варианты, друзья! #ЗенитСпартак

Максим Комаров

С красно-белых телег несется откровенный бред и околесица. Иван Карпов прокинул инфу, что Промес в Эмиратах скрылся с места ДТП и это стало причиной его задержания. И что сейчас «вопрос с аварией» решается, и Промес вечерней лошадью вылетает рвать Зенит. Ребята, снимите розовые очки! Квинси Промес объявлен в международный розыск за совершение общеуголовного преступления. После того, как в Нидерландах было вынесено это решение, во всех базах данных «розыск» всех 196 государств - членов Interpol - появилась его фамилия. И в каждой из этих стран он должен быть задержан, как минимум. После чего местный суд избирает меру пресечения до решения вопроса с инициатором розыска. Это, блин, абсолютно формализованная процедура! РФ - член Интерпола. Так что, даже если Промес каким-то волшебным образом выберется из Эмиратов (вероятность - 0), то он будет сразу же задержан в Москве. Забудьте про него, как про футболиста. Сохраните себе нервы.