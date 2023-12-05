Что делать, если в засоленных на зиму огурцах помутнел рассол?

Эксперт объяснил, когда в спасении консервов нужны радикальные меры. При ревизии хранилищ — подвалов и погребов — запасливые дачники, случается, с неудовольствием констатируют помутнение рассола в банках с огурцами.
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