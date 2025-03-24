Опыт боевых действий в зоне специальной военной операции на Украине убедительно доказал, что в условиях широкого использования высокоточного оружия (ВТО) и БЛА применявшиеся ранее военные концепции катастрофически устарели.
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